Снегопад в Киеве: на дорогах столицы работают 367 единиц снегоуборочной техники

В первую очередь обработка была проведена на мостах, путепроводах, спусках и подъемах, а также магистральных улицах и улицах, по которым курсирует общественный транспорт.

С ночи с 4 на 5 февраля 367 единиц спецтехники и 32 бригады по ручной уборки предприятий коммунальной корпорации «Киевавтодор» работают на улично-дорожной сети, чтобы не допустить осложнений на дорогах столицы и обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов.

Как сообщает пресс-служба КГГА, ночью, чтобы не допустить образования скользкости и снежных накатов, автодоровцы приступили к обработке посыпательными материалами дорог и улиц столицы. Изначально обработка была проведена на мостах, путепроводах, спусках и подъемах, а также магистральных улицах и улицах, по которым курсирует общественный транспорт.

Для обработки и очистки от снега тротуаров и остановок общественного транспорта, которые обслуживают предприятия корпорации «Киевавтодор», задействовано тракторы со специальным снегоочистительным оборудованием, новейшая техника европейского производства «Bucher» и 32 бригады по ручной уборке.

Утром дорожники продолжают работу в усиленном режиме, в частности продолжаются работы по очистке от снега улиц местного значения и подходов к подходов к пешеходным переходам.

Специалисты коммунальной корпорации «Киевавтодор» внимательно следят за ситуацией на улично-дорожной сети и принимают все меры, чтобы обеспечить для водителей и пешеходов на безопасные условия передвижения по столице.