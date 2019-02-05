В Киеве создадут более эффективную модель управления системой централизованного теплоснабжения – КГГА

Новое программное обеспечение даст возможность воспроизвести на карте схему тепловых сетей города со всеми объектами и информацией о них.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» продолжает работать над повышением эффективности управления системой централизованного теплоснабжения.

Так, предприятие в партнерстве с Проектом USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» прорабатывают возможность использования нового программного обеспечения, что позволит иметь актуальную информацию о работе системы теплоснабжения, оперативнее реагировать на аварийные и внештатные ситуации.

Напомним, «Киевтеплоэнерго», которое стало исполнителем услуг по поставке горячей воды и отопления с мая прошлого года, после завершения соглашения с ПАО «Киевэнерго» получает международную помощь в процессе модернизации схемы теплоснабжения столицы. 5-7 февраля в КП «Киевтеплоэнерго» специалисты Проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» совместно с представителями польской компании Globema проводят третий этап обучения по использованию программного обеспечения для моделирования систем центрального теплоснабжения. В обучении кроме сотрудников «Киевтеплоэнерго» принимают участие коллеги-энергетики из Белой Церкви и Запорожья.

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Новое программное обеспечение даст возможность воспроизвести на карте схему тепловых сетей города со всеми объектами и информацией о них: ТЭЦ, котельные, тепловые пункты, тепловые камеры, трубопроводы и даже защелки на них. Все изменения в схеме тепловых сетей столицы автоматически будут отображаться в режиме онлайн.

Эта геоинформационная система (ГИС) позволит повысить эффективность управления централизованным теплоснабжением города: выполнять расчеты параметров работы теплосетей, отображать на карте актуальную информацию о повреждении, количество отключенных потребителей и ход выполнения ремонтных работ, координировать действия персонала во время оперативных переключений. Это ускорит работу аварийно-восстановительных бригад, будет способствовать снижению потерь тепловой энергии и значительно повысит качество теплоснабжения.

В рамках Проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» КП «Киевтеплоэнерго» уже получило современный программный комплекс, на базе которого будет внедрена ГИС. Сейчас специалисты КП «Киевтеплоэнерго» занимаются адаптацией программного комплекса к потребностям города.