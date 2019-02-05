Кличко провел переговоры о проведении в Киеве творческого мероприятия "MANIFESTA"

Мероприятие считается одним из трех самых влиятельных художественных фестивалей Европы.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с представителями международной биеннале современного искусства «MANIFESTA» чтобы обсудить возможное проведение мероприятия в Киеве в 2022 году. Столица Украины - в числе трех претендентов на организацию и проведение престижного творческого мероприятия. Киев подал заявку в октябре прошлого года.

Об этом сообщает сайт Кличко. “Надеюсь, что «MANIFESTA» примет позитивное решение относительно проведения 14-й биеннале в Киеве. Поскольку мы имеем все необходимые условия и ресурсы и способны организовать на самом высоком уровне такое крупное и престижное международное мероприятие”, - отметил мэр столицы.

Виталий Кличко заверил гостей, что городская администрация обеспечит необходимые условия для работы команды биеннале и приглашенных кураторов и художников на протяжении подготовки к биеннале и во время проведения мероприятия.

“Мы также окажем организационную и административную помощь с поиском помещений и партнерских институтов для проведения биеннале, будем способствовать и созданию художественных проектов в публичном пространстве города”, - сказал Кличко.

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Мэр Киева отметил, что украинская столица - современный европейский город с многовековой историей и многочисленными достопримечательностями, гостеприимный и безопасный город. И напомнил, что Киев в последние годы успешно провел такие крупные международные события, как Евровидение, Финал Лиги чемпионов УЕФА, конгресс WBC.

«MANIFESTA» — европейская биеннале современного искусства, которая меняет свое местоположение каждые два года, ища новые и интересные ландшафты для отображения новых культурных практик. Мероприятие считается одним из трех самых влиятельных художественных фестивалей Европы, наряду с Венецианской биеннале и documenta.

Кандидатом на проведение биеннале может стать любой европейский город, регион, остров или несколько городов. Город-кандидат должен подать официальную заявку в Манифесты. Биеннале «MANIFESTA» организуется совместно Международным фондом «MANIFESTA» и принимающей стороной.

Предыдущие биеннале проходили в таких городах как Роттердам, Люксембург, Франкфурт, Цюрих, Палермо и других. Следующую биеннале, в 2020 году, проведут в Марселе.