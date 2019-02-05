Родильный дом №3 получил оборудование, вдвое уменьшающее патологии среди рожениц - Кличко

Стационар медучреждения рассчитан на 190 коек. В течение года лечение в нем получают почти 13 тысяч женщин. В том числе, здесь принимают около 3500 родов.

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали Киевский городской роддом №3.

Как сообщает пресс-служба мэра, он работает в столице с 1981 года. Сегодня этот родильный дом оказывает круглосуточную акушерско-гинекологическую помощь населению Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов.

Стационар медучреждения рассчитан на 190 коек. В течение года лечение в нем получают почти 13 тысяч женщин. В том числе, здесь принимают около 3500 родов.

«В этом роддоме осуществили капитальный ремонт первого этажа акушерского отделения. Капитальный ремонт наружной и внутренних инженерных сетей, наружной канализационной сети. Стоимость работ составила более 10 миллионов гривен.

Кроме того, закупили современное медицинское оборудование на 36,5 миллионов гривен. Это, как отмечают врачи, позволило в два раза уменьшить патологии во время беременности и родов», - подчеркнул Кличко.

После ремонта в современном медучреждении функционируют 10 родильных залов. 6 из которых – семейные. Современная операционная и палата интенсивной терапии для новорожденных, палата интенсивной терапии для родильниц после операции. В планах на этот год – ремонт фасада здания и ремонт еще двух этажей больницы.

Кличко подчеркнул, только в течение последних двух лет на содержание детских больниц и родильных домов столица выделила более полутора миллиарда гривен. В рамках городской целевой программы «Здоровье киевлян» на охрану материнства и детства в 2017-2018 году было приобретено медикаментов на 110 миллионов. Более 400 миллионов потрачено на закупку современного оборудования. Впервые за много лет все родильные дома Киева обеспечены современным оборудованием.

По словам мэра столицы, медицинская отрасль – одна из приоритетных для городской власти. Только в этом году на сферу здравоохранения в бюджете столицы предусмотрели почти 11 миллиардов гривен.

«Продолжится внедрение реформы здравоохранения, по принципу финансирования медицинских услуг «Деньги идут за пациентом». И, конечно, мы и дальше будем ремонтировать медицинские учреждения города и покупать необходимое современное оборудование. Также будем повышать заработную плату медработникам», - отметил Кличко.