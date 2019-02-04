Кличко: АГУ обратилось к Минфину по поводу разъяснений относительно несвоевременного перерасчета субвенций

Субвенция должна перечисляться ежемесячно. Но на протяжении 2017-2018 годов указанная субвенция перечислялась местным бюджетам несвоевременно.

Потенциальные потери местных бюджетов за несвоевременный перерасчет государством субвенции в 2017-2018 годах в случае обращения в суд предприятий во всей Украине могут составить около 7 млрд гривен.

Об этом заявил председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко на заседании правления Ассоциации, которое состоялось в Киеве, передает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что, согласно законодательству, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и жилищные субсидии населению предоставляются за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Субвенция должна перечисляться ежемесячно. Но на протяжении 2017-2018 годов указанная субвенция перечислялась местным бюджетам несвоевременно.

«В частности, по данным Госстата, задолженность государственного бюджета за льготы и субсидии в апреле 2017 года составила 35 млрд грн, а в феврале 2018 года – 30 млрд гривен. В связи с этим главные распорядители средств местных бюджетов не могли своевременно возмещать стоимость субсидий и льгот, предоставленных населению. В частности, предприятиями по предоставлению, поставки, транспортировки, распределения электрической энергии и природного газа. Вследствие этого предприятия начали подавать исковые заявления в местные органы соцзащиты по взысканию задолженности за несвоевременное возмещение средств за предоставленные льготы и субсидии населению», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что часть решений суда принимается в пользу предприятий. То есть суд обязал органы местного самоуправления уплачивать поставщикам услуг задолженность, которая возникла в результате несвоевременного перечисления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

«Потенциальные потери местных бюджетов за несвоевременный перерасчет государством субвенции в 2017-2018 годах в случае подачи в суд предприятиями по всей Украине могут составить около 7 млрд гривен. Поэтому АГУ обратилось к Минфину предоставить разъяснения, за какие средства городам уплачивать судебные требования, возникшие в результате несвоевременного перечисления субвенции государством. А также Ассоциация обратилась к правительству с просьбой предусмотреть средства в государственном бюджете Украины на возмещение решений судов, вызванных несвоевременным перечислением субвенции», – подчеркнул Виталий Кличко.