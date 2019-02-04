Кличко: в Ассоциацию городов Украины вступило 20 новых членов

В Ассоциацию городов Украины вступило 20 новых членов. Об этом заявил председатель АГУ, мэр Киева Виталий Кличко на заседании правления Ассоциации, которое происходит в Киеве.

"Наша Ассоциация увеличивается. Сегодня в нее вступают еще 20 новых членов, из которых 9 – это объединенные территориальные общины, а три – города. Также еще две объединенные общины подтверждают свое членство в Ассоциации", - отметил Кличко.

Он отметил, что сегодня на заседании правления Ассоциации рассмотрят вопрос проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бюджетного обеспечения общин. В частности: распределение дополнительной дотации, уплата налога на доходы физических лиц по фактическому местонахождению предприятий, учреждений, организаций. Обсудят также решение правительства о запрете размещения временно свободных средств местных бюджетов на депозитах, вопрос финансирования учреждений профессионально-технического образования и другие проблемы местного самоуправления.