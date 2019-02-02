Для обеспечения правопорядка столичная власть привлекает воинов АТО – КГГА

За счет бюджетных средств будет закуплена дополнительная форма, спецсредства и прочее.

Киевская власть поддерживает ОФ «Муниципальная стража», которй обеспечивает общественный порядок и помогает правоохранителям бороться с преступностью.

Об этом рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный во время строевого смотра участников формирования.

«Большинство членов «Муниципальной стражи» – бойцы АТО. Это патриоты, которые, вернувшись к мирной жизни, желают делать Киев лучше и безопаснее. Сейчас численность организации составляет около 500 человек, но их количество постоянно увеличивается», – рассказал Дмитрий Загуменный.

По его словам безопасность киевлян – приоритет для городской власти.

«Столичные власти и мэр Киева Виталий Кличко активно поддерживает «Муниципальную стражу», чтобы сделать жизнь киевлян более безопасной и комфортной. В конце прошлого года была утверждена городская целевая программа «Безопасная столица», которая среди прочего предусматривает финансовую поддержку общественного формирования. В этом году на финансирование «Муниципальной стражи» предусмотрено 21 млн грн», – рассказал руководитель аппарата КГГА.

За счет бюджетных средств будет закуплена дополнительная форма, спецсредства и прочее.