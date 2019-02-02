КГГА призвала киевлян не покупать у аферистов земельные участки в зеленых зонах города

Чиновники сообщают, что аферисты предлагают земельные участки в урочищах Моложи и Городище.

Аферисты незаконно продают земельные участки в зеленых зонах Киева.

Об этом стало известно из сообщения на странице в социальной сети Facebook Департамента земельных ресурсов Киевской администрации.

«Внимание! Афера! Аферисты вводят в заблуждение граждан относительно возможности получения земельных участков на изображенной территории. Киевским городским советом будет дан отказ, поскольку это территория зеленых насаждений общего пользования, которая находится в пределах зоны охраняемого ландшафта!» - предупреждают в Департаменте.

Чиновники сообщают, что аферисты предлагают земельные участки в урочищах Моложи и Городище.

«Территория на изображениях в урочищах Моложи и Городище в Деснянском районе, в соответствии с градостроительной документацией - Генеральным планом города Киева, утвержденного решением Киевсовета от 28.03.2002 № 370/1804, относится к территории зеленых насаждений общего пользования и находится в границах зоны охраняемого ландшафта, согласно распоряжению КГГА от 25.12.2007 № 1714», - говорится в информации подразделения КГГА.

Также важно отметить, что чиновники согласно требованиям законодательства отказывают в землеотводе в зеленых зона столицы.

«По результатам рассмотрения ходатайства по отводу земельного участка на этих территориях, Киевским городским советом будет дан отказ, в связи с требованиями законодательства Украины», - сообщили в Департаменте земельных ресурсов.