«Элит-Такси» анонсировала выход обновленного приложения Web-Cab

Новый релиз приложения для заказа такси Web-Cab, разработанный компанией Clever Log Engine, уже доступен для установки в официальных сервисах Play Market и App Store. Обновленное приложение получило не только современный внешний вид, но и обзавелось большим количеством практичных решений, которые ежедневно помогают тысячам пользователей удобно решать персональный транспортный вопрос.

Понимая необходимость соответствовать данным требованиям, а также оценивая растущий спрос рынка предоставления услуг такси, компания Clever Log Engine анонсирует выход обновленного приложения Web-Cab, которое доступно для установки на мобильных устройствах на базе iOS и Android, через официальные сервисы App Store и Google Play.

К отдельным «фишкам» нового релиза приложения Web-Cab можно отнести:

- уникальную в своем сегменте функцию заказа машины в два клика. Все что требуется от клиента – подтвердить свое местоположение и нажать кнопку «Start»;

- возможность в режиме реального времени отслеживать местонахождение всех работающих на линии машин, а также их удаленность от местоположения пользователя приложения.

Традиционно через приложение можно вызвать исключительно автомобили службы «Элит-Такси».

Отдельно стоит отметить, «Элит-Такси» уже давно доказали, что «Зарабатывать легально - реально». По этому принципу компания работает уже более 20-ти лет, не только на словах популяризируя вывод рынка из тени.

На практике компания приглашает к сотрудничеству водителей, официально зарегистрированных в контролирующих органах как ФОП и исправно платящих налоги, имеющих лицензию на предоставление услуг такси, с персональной страховкой водителя и машины, а также расширенной страховкой каждого пассажироместа в машине.

Отличительной особенностью всех машин, работающих в компании, является то, что это автомобили производства ведущих европейских и японских концернов, официально ввезенные в страну, год выпуска которых не превышает 10 лет.

Прозрачный и легальный подход в ведении бизнеса дает только положительный результат, что неоднократно было проверено и доказано на практике. Последним подтверждением этого стало то, что компания «Элит-Такси» выиграла тендер, став одной из немногих служб такси, обладающей правом легально предоставлять свои услуги пассажирам аэропорта Борисполь.

Все автомобили в приложении Web-Cab разделены на 3 класса: Стандарт, Бизнес и Премиум. Также, для клиентов, которым необходимо быстро совершить поездку, доступна опция «Любая», благодаря которой подача автомобиля будет выполнена быстрее, поскольку в таком случае к пользователю выедет ближайший от точки вызова автомобиль из классов, упомянутых выше.

К удобности использования приложения необходимо отнести возможность сохранять регулярные маршруты или адреса, что позволит заказывать автомобиль буквально в несколько кликов, не тратя время на необходимость каждый раз вводить одни и те же данные.

При обновлении приложения Web-Cab были учтены практически все пожелания пользователей. Новые функции и удобность смогли по достоинству оценить тысячи постоянных активных пользователей, число которых стремительно растет с каждым днем, что лишний раз подтверждает правильность выбранного пути в развитии приложения и актуальность слогана «Web-Cab - Для твоїх потреб».