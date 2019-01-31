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В Киеве пассажиры трамвая снесли с путей внедорожник (видео)

17:10, 31 января 2019
Киев
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Инцидент произошел на Дегтяревской, 53 \ фото "Киевпасстранс"

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Об этом передает сообщество Киев Оперативный в Facebook.

"Пассажиры трамвая на Дегтяревской, 53 решили долго не ждать неудачно припарковавшегося водителя на внедорожнике", - говорится в сообщении. Как видно на видео, толпа людей окружила внедорожник, и потянул его в сторону дороги.

При этом в комментариях к ролику пользователи советуют в следующий раз не просто убрать "неудачно" припаркованный автомобиль с путей, но и перевернуть его на бок или на крышу.

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Теги: #Киев#пассажиры#трамвай