По требованию Кличко Киеврада разорвала договор аренды с застройщиком на Осокорках

Соответствующее решение поддержали 77 депутатов на заседании Киевсовета 31 января.

Мэр столицы Виталий Кличко назвал справедливым решение Киевсовета относительно окончательного расторжения договора аренды земли с застройщиком «Контактбудсервіс» на Осокорках. Соответствующее решение поддержали 77 депутатов на заседании Киевсовета 31 января. Накануне рассмотреть этот вопрос как безотлагательный к депутатам обратился мэр столицы Виталий Кличко.

«Мы неоднократно встречались с активистами, представителями общины, представителями компании - застройщика в поисках компромисса. Мы предоставили «Контактбудсервісу» возможность ко второму чтению решения о расторжении договора аренды оплатить долги городу, прекратить судиться с городом по уменьшению арендной платы и достичь взаимопонимания с территориальной громадой по обеспечению необходимой инфраструктуры и зеленых зон в районе застройки. Но, застройщик решил проигнорировать общину. Поэтому теперь договор аренды расторгнут окончательно! Это решение - серьезный сигнал для других застройщиков, которые пренебрегают интересами города, интересами общества», - подчеркнул мэр столицы, передает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что, по данным профильного департамента КГГА, освоение участка на Осокорках должны были начать еще в 2008 году. И «Контактбудсервіс» должен городскому бюджету свыше 65 миллионов гривен за аренду земли.

По словам мэра, застройщик после того, как таки представил на Градостроительном совете (специалистам, общественности, активистам) проект застройки, получил ряд замечаний и должен был учесть их до следующего заседания Градостроительного совета. И, вместо этого застройщик обнародовал заявление, что продолжит строительство.

Напомним, в ноябре прошлого года Киевсовет, по представлению мэра столицы, принял решение о расторжении договора аренды со скандальным застройщиком на Андреевском спуске - частным предприятием «Маркон». Законным основанием для такого решения стали долги застройщика перед городом, которые составили почти миллион гривен. Застройщик также не начал осваивать участок вовремя. - В течение трех лет после оформления договора аренды земли, который был заключен еще в 2006 году. К тому же, застройщик нарушил требования регулирования застройки исторической части города.