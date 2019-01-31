Поворозник: за прошедший год количество туристов-иностранцев в Киеве увеличилось на 20%

По официальной статистике за 2018 год в Киеве побывали 5 миллионов туристов, а количество иностранных гостей возросло на 20% в сравнении с 2017 годом.

Об этом в интервью «Сегодня» рассказал первый заместитель главы Киевскойгородской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, позитивная тенденция связана в числе прочего с регулярным проведением в столице Украины мероприятий европейского и мирового масштаба.

«Каждый год в Киеве проходят культурные и спортивные мероприятия международного уровня. Напомню, что осенью Киев встретил участников 56-го Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который в Украине состоялся впервые. В конце весны город на достойном уровне провел финал Лиги чемпионов УЕФА. Нам удалось не только организовать мероприятие, подготовить город к его проведению, встретить невероятное количество болельщиков, но и получить положительные отзывы о нашей работе», – отметил первый заместитель главы КГГА.

По его словам, также Киев привлекает туристов через города-побратимы, которых у столицы Украины насчитывается 54.

«Последний договор, который мы подписали – это совместное заявление правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера и городского головы Киева Виталия Кличко по случаю визита Мюллера в украинскую столицу в 2017 году. Сотрудничество между городами осуществляется во всех направлениях согласно Стратегии развития Киева до 2025 года, и мы имеем возможность перениматьлучший мировой опыт разных стран мира», –рассказал чиновник.

Он отметил, что среди масштабных международных мероприятий, запланированных на2019 год, можно выделить: проведение Дней Киева в Тбилиси, Мюнхене и Братиславе, подписание соглашения о сотрудничестве с Сеулом и Мадридом, подписание меморандумов о сотрудничестве между больницами Киева и Буэнос-Айреса, проведение Дней кино во Флоренции.

«В этом году планируем восстановить традиции празднования Дня Киева. Я имею в виду приглашение международных гостей и делегаций городов-партнеров. Мы должны понимать, что международное сотрудничество – это в первую очередь привлечение международных партнеров, инвесторов и туристов в наш город. Привлечение иностранных инвестиций неосуществимо без презентации своих возможностей и мощностей. Заинтересовать туристов невозможно без проведения культурных и спортивных мероприятий. Кстати, в прошлом году столицу посетили 5 млн туристов, количество иностранных гостей возросло на 20% в сравнении с 2017 годом», – подытожил Николай Поворозник.