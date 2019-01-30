Кличко, несмотря на болезнь, вмешался в ситуацию со скандальной стройкой на Осокорках

Киевсовет в начале декабря прошлого года поддержал в первом чтении решение о расторжении договора аренды земли со скандальным застройщиком «Контактбудсервис» на Осокорках.

Мэр Киева Виталий Кличко, который в данный момент находится на больничном, потребовал от Киевсовета окончательно разорвать договор аренды на землю со скандальным застройщиком на Осокорках.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья! Хочу подчеркнуть: если кто-то думает, что пока мэр лечится, можно «под шумок» провернуть неблаговидные дела в столице, то это не так! Я держу руку на пульсе событий», – написал Кличко.

Он подчеркнул, что депутаты Киевсовета в начале декабря прошлого года поддержали в первом чтении решение о расторжении договора аренды земли со скандальным застройщиком «Контактбудсервис» на Осокорках.

«До того, во время многих встреч и переговоров застройщик не слышал ни городскую администрацию, ни общественность. Поэтому последним предупреждением стало принятие в первом чтении проекта решения о расторжении договора аренды земельного участка на Осокорках. Чтобы застройщик наконец понял, что нельзя пренебрегать интересами общества, интересами города!» – отметил мэр.

По его словам, администрация города дала возможность «Контактбудсервису» ко второму чтению оплатить долги городу, прекратить судебные тяжбы по уменьшению арендной платы и достичь взаимопонимания с территориальной общиной относительно необходимой инфраструктуры и зеленых зон в районе застройки на Осокорках.

«Застройщик после этого представил на Градостроительном совете – специалистам, общественности, активистам – проект застройки. К нему были замечания, которые «Контактбудсервис» должен был учесть к следующему заседанию Градостроительного совета. Но вместо этого вчера застройщик обнародовал заявление, что продолжит строительство! И на стройплощадке на Осокорках уже даже появляется техника», – возмутился Кличко.

Он сообщил, что обратился к секретарю Киевсовета, чтобы на ближайшем заседании, которое состоится 31 января, было вынесено и рассмотрено во втором чтении решение о расторжении договора аренды земли с застройщиком «Контактбудсервис» на Осокорках.

«Надеюсь, депутаты Киевсовета поддержат это решение. Такой наглости и пренебрежению интересами общества нужно положить конец!» – подчеркнул городской голова.

Кличко также добавил, что застройщик апеллирует к разрешительным документам на строительство. По данным профильного департамента КГГА, освоение участка должны были начать еще до 2008 года. И «Контактбудсервис» должен городскому бюджету более 65000000 гривен за аренду земли.

«Напомню, похожая ситуация была с еще одним скандальным застройщиком – с «Маркони» на Андреевском спуске. Он не хотел платить долги городу, не обращал внимания на общественность, отказался идти на Градостроительный совет. В результате – договор аренды земли Киевсовет разорвал с этим застройщиком окончательно», – подытожил Виталий Кличко.