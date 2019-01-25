За 2018 год коммунальщики ликвидировали 10 тысяч повреждений теплосетей и заменили 36 км трубопроводов - КГГА

Ежесуточно коммунальщики ликвидируют около 35-40 повреждений.

С мая 2018 года КП «Киевтеплоэнерго» ликвидировало около 10 тысяч повреждений теплосетей и заменило 36 км наиболее изношенных трубопроводов.

Об этом во время пресс-тура на ТЭЦ-5 сообщил главный инженер СП «Киевские тепловые сети» КП «Киевтеплоэнерго» Юрий Паливода.

«Сегодня КП «Киевтеплоэнерго» полноценно поставляет тепловую энергию и обеспечивает централизованным отоплением и горячим водоснабжением всех потребителей Предприятия. Ежесуточно мы ликвидируем 35-40 повреждений. Над их устранением в круглосуточном режиме работает 31 аварийно-восстановительная бригада и свыше 250 единиц специализированной многофункциональной техники. В среднем на ликвидацию повреждения уходит 6-8 часов, в зависимости от его сложности. Мы понимаем, что на улице зима, холодно, поэтому аварийные бригады работают очень оперативно, чтобы ликвидировать повреждение за максимально короткий срок», – отметил Юрий Паливода.

Он также добавил, что сегодня в столице более 80% теплосетей полностью изношены и требуют замены. Поэтому в течение 2019 года планируется заменить не менее 100 км трубопроводов на общую сумму 686 млн грн, а еще 26 млн грн – потратить на восстановление благоустройства территорий после ликвидации аварийных повреждений.

Справка.

ТЭЦ-5 – самая крупная и мощная теплоэлектроцентраль в Украине, которая производит тепловую и электрическую энергию. Она обеспечивает горячим водоснабжением и централизованным отоплением 5 районов города Киева: Дарницкий, Соломенский, Печерский, Голосеевский, Шевченковский и 6 жилых массивов Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.

Кроме ТЭЦ-5 тепловая энергия в КП «Киевтеплоэнерго» производится на ТЭЦ-6, единственным в Украине мусоросжигательным заводом «Энергия», 180 котельными и 3 станциями теплоснабжения.

Произведенное тепло с помощью магистральных трубопроводов, находящихся на балансе СП «Киевские тепловые сети», транспортируется в центральных и индивидуальных тепловых пунктов, которые, в свою очередь, с помощью распределительных сетей поставляют централизованное отопление и горячее водоснабжение к домам.

СП «Киевские тепловые сети» обеспечивают:

· 15 703 зданий – централизованным отоплением;

· 14 787 зданий – горячим водоснабжением.