В Киеве провели тестовый запуск первой в Украине мобильной снегоплавильной установки - КГГА

Преимуществами установок является их высокая мобильность и возможность применения на наиболее проблемных участках улично-дорожной сети.

В Киеве провели тестовый запуск первой в Украине мобильной снегоплавильной установки.

Как напомнили в УК «Киевавтодор», две установки TRECAN 60-PD производства Канады столица закупила в декабре 2018 года, передает пресс-служба КГГА.

«Киев первым в Украине закупил такие современные установки. Снегоплавильная машина «съедает» до 60 тонн снега в час. После интенсивных снегопадов, когда важным становится вопрос вывоза снега с улиц и дорог, такие мобильные установки являются существенной помощью», – отметил генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев.

Преимуществами установок является их высокая мобильность и возможность применения на наиболее проблемных участках улично-дорожной сети. Это, в частности, касается центральных районов столицы, где почти невозможно найти участок для временной сборки снега.

«Машина мобильная для того, чтобы ее использовать в любой момент в любом месте, она работает на дизельном топливе, что дает возможность работать как на магистралях, так и в спальных районах или в районах со сложными условиями движения», – отметил Александр Густєлєв.

Кроме того, применение снегоплавильных установок позволяет уменьшить затраты на вспомогательную технику. Ведь для работ по вывозу снега в среднем задействуют 69 единиц вспомогательной техники, в том числе, техники сторонних организаций, привлекаемый за дополнительные средства согласно предварительно заключенным договорам.

Александр Густелев также добавил, что снегоплавильная машина будет работать каждый раз, когда в ней будет потребность.

«Когда идут мощные снегопады, то намного скорее, проще и экономически выгоднее использовать снегоплавильные установки», – подчеркнул генеральный директор коммунальной корпорации.

В «Киевавтодоре» отметили, что во время следующего сильного снегопада мобильные снегоплавильные установки уже будут работать в штатном режиме.

Мобильные снегоплавильные установки используются в подавляющем большинстве городов мира как вспомогательное средство наряду со стационарными снегоплавильными пунктами, которые имеют большую производственную мощность и еще более экономически выгодные. На сегодняшний день стационарные снегоплавильные пункты уже успешно работают в городах Беларуси и Казахстана.