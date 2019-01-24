На протяжении всей ночи коммунальщики не прекращали работы по преодолению последствий снегопада - КГГА

На протяжении всей ночи дорожно-эксплуатационные предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» не прекращали работы по преодолению последствий снегопада. На улично-дорожной сети в течение ночи работали 406 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники и 74 бригады по ручной уборке.

Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

На всех улицах магистрального значения работы проводились большими колоннами снегоуборочной техники – это эффективный способ уборки проезжих частей дорог от снега. На узких улицах работали малые колонны.

Одновременно с уборкой дорог от снега продолжались работы по приведению в надлежащее состояние после снегопада тротуаров и остановок общественного транспорта, которые обслуживают предприятия «Киевавтодора». Для этого была задействована как малогабаритная снегоуборочная техника – тракторы и многофункциональные машины «Bucher», так и бригады по ручной уборке.

Как сообщили в коммунальной корпорации, по состоянию на 05:00 24 января дорожники полностью расчистили от снега магистральные улицы городского и районного значения, благодаря чему общественный и частный транспорт беспрепятственно движется по дорогам столицы.

Сейчас продолжаются работы на улицах местного значения. Работники с ручной уборки продолжают зимнее содержание наземных и подземных пешеходных переходов, лестничных маршей и пешеходных зон, находящихся на содержании предприятий корпорации.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» благодарит всех владельцев транспортных средств, кто этой ночью не оставил свои автомобили на обочине улиц и дорог, что позволило ускорить процесс уборки.