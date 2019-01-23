Кличко с мэрами Давоса и Сент-Галена обсудил внедрение smart-технологий

Во время дискуссии, в частности, обсудили как города могут сотрудничать, чтобы привлекать финансирование, инвестиции во внедрение технологий и инноваций в муниципальное управление.

Мэр Киева Виталий Кличко во время Всемирного экономического форума в Давосе принял участие в дискуссии «Разумное финансирование умных городов».

Мероприятие с участием мэров Давоса и Сент-Галена, представителей крупных финансовых компаний, устроили в мэрии Давоса, сообщает пресс-служба Кличко.

«Новейшие технологии в управлении становятся все более важными и мы должны сотрудничать, чтобы делать наши города «умными». Систему управления смарт сити в Киеве мы начали воплощать 4 года назад именно после успешных переговоров в Давосе. Тогда мы тут договорились с немецкой компанией SAP, которая помогла воплотить в украинской столице первый проект «умного» города - открытый бюджет, - отметил Кличко. - Сегодня мы уже имеем немало технологических проектов, которые успешно работают в различных сферах жизнедеятельности города. Это и городской дата-центр, и карточка киевлянина, онлайн запись к врачу, электронная очередь в детсады, система видеонаблюдения «Безопасная столица», система электронных петиций и многое другое. Мы продолжаем делать Киев «умным» и продолжаем обмениваться полезными идеями с другими городами. - Как сегодня здесь, в Давосе», - отметил Виталий Кличко.

Мэр Сент-Галлена Томас Шейтлин презентовал инновации «Смарт сити - сделано в Швейцарии», над воплощением которых сегодня работают швейцарцы.

Во время дискуссии, в частности, обсудили как города могут сотрудничать, чтобы привлекать финансирование, инвестиции во внедрение технологий и инноваций в муниципальное управление.

«Умным» технологиям, диджитализации разных сфер посвящено немало мероприятий и дискуссий нынешнего Давоса.

Виталий Кличко также примет участие с братом Владимиром в дискуссии «Смарт-сити. Смарт-спорт», которая состоится в Украинском доме в Давосе. Приглашен мэр Киева и на ланч-общения, который традиционно устраивает в Давосе издание «Washington Post”. И на который собираются влиятельные мировые политики, финансисты, представители крупного бизнеса, науки.

Во время форума также запланированы встречи Кличко с представителями деловых кругов.