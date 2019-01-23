На новом онлайн-сервисе сайта КГГА можно подать запрос на публичную информацию городской власти

На официальном портале Киева (https://kyivcity.gov.ua/) в тестовом режиме заработал новый онлайн-сервис – форма для подачи запросов на доступ к публичной информации, распорядителем которой является КГГА и ее структурные подразделения.

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

«Столичная власть всегда открыта и готова к коммуникации с жителями города, что и демонстрирует на практике. Отныне подать запрос на публичную информацию можно с помощью онлайн-формы в разделе «Публичная информация», что значительно облегчает и ускоряет этот процесс. Около 60% запросов в управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации поступает по электронной почте. Поэтому, по нашему мнению, еще один онлайновый способ спросить публичную информацию станет популярным среди спрашивающих», – рассказал руководитель аппарата КГГА.

Дмитрий Загуменный напомнил, что недавно на Едином портале Киева в тестовом режиме заработал аналогичный онлайн-сервис для журналистов. В рубрике «Для СМИ», заполнив соответствующую онлайн-форму, теперь можно задать вопросы представителям городской власти, получить комментарий, интервью или разрешение на съемку на городских объектах.

«Мы стараемся максимально упростить для людей диалог с городской властью. Ведь чем больше современных возможностей для диалога мы используем, тем более качественные управленческие решения принимаем», – отметил руководитель аппарата.

Итак, подать запрос онлайн можно по ссылке. После нажатия на кнопку «Подать запрос на публичную информацию» появится форма для заполнения. Спрашивающий должен назвать себя; выбрать способ, которым он хочет получить информацию; и сформулировать, собственно, содержание запроса (дать общее описание информации или указать вид, название, реквизиты или содержание документа, что касаются запроса).

В случае необходимости, к тексту можно прикрепить файлы.

После заполнения формы и ее отправки запрос, как и раньше, попадет в управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации аппарата КГГА.