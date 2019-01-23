Во всех районах столицы с ночи продолжается уборка дорог и улиц от снега - КГГА

Во всех районах столицы продолжаются работы по уборке дорог и улиц от снега.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», техника была заранее расположена на исходных позициях, что позволило оперативно начать обработку противогололедными материалами столичных дорог для недопущения образования гололеда и снежных накатов. В течение 2-х часов, до 02:00 ночи, было посыпаны все магистральные улицы, мосты и путепроводы, спуски и подъемы, улицы, по которым курсирует общественный транспорт, передает пресс-служба КГГА.

После этого спецтехника «Киевавтодора» начала следующий этап работ – уборка улично-дорожной сети от снега. 387 единиц спецтехники и 54 бригады по ручной уборке КК «Киевавтодор» были задействованы в уборке в течение ночи и утра.

С 03:00 до 05:00 во всех районах города очистки дорожной сети проводилось колоннами спецтехники в количестве 4-7 единиц в зависимости от ширины проезжей части дорог. Кроме того, особое внимание было уделено уборке правой полосы дорог, чтобы утром городской транспорт мог без помех работать.

Параллельно дорожники проводили механизированную и ручную уборку подходов к наземных и подземных пешеходных переходов, тротуаров и остановок общественного транспорта, находящихся на содержании предприятий корпорации.

Также к уборке снега сейчас привлечены 144 трактора, 80 единиц техники КО «Київзелебуд» и 3600 дворников.

Напомним, что учитывая погодные условия, Постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА предварительно принято решение об ограничении въезда грузового транспорта в Киев с 17:00 до 21:00.

Сейчас коммунальщики продолжают работы: продолжается повторная обработка и уборка от снега балансовых территорий.

Городская власть обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять свои автомобили на обочине улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.