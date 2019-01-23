В Киеве в течение нескольких дней будут отключать воду: названы адреса

Отключения воды будут проходить со вторника, 22 января, по пятницу, 25 января.

В Киеве на некоторых улицах в течение недели будут отключать водоснабжение в связи с ремонтом водопроводных систем.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Отключения воды будут происходить со вторника, 22 января по пятницу, 25 января.

Отключение планируется по следующим адресам:

22 января с 8:00 до 6:00 23 января — улица Верховинная, 12;

23 января с 8:30 до 19:00 — улица Ясногорская, 5/30, 6/28, 8, 9, 9а, 10, 11/9, 12, 13/5, 14, 15, 15а, 16/7, 16а, 16б , 17, 17а, 17б, 18а, 18б, 19а, 19б, 19в, 20а, 29б, 21а, 21б, 21в, 22, 24, 25а, 25б, 25в, 26, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 29 , 29а, 29б, 29в, 30, 31а, 31б, 31в, 32, 33а, 33б, 34, 35а, 35б, 36а, 36б, 37а, 37б, 39а, 39б, 41а, 41б, 41в, 43а, 43б, 43в , 45а, 45б, 47а, 47б, 49а, 49б, 51а, 51б, 53, 87; переулок Бердянский, 5,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20;

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24 января с 20:00 до 7:30 25 января — переулок Бехтеревский, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15; Сечевых Стрельцов, 32, 34, 36, 38, 40,1;

с 9:30 до 7:00 25 января — улица Сковороды, 4, 9, 12б, 13/9, 17б, 17в; ул.Почайнинская, 27;

с 9:00 до 6:00 25 января — проспект Лобановского, 115, 116;

с 9:00 до 19:00 — Набережное шоссе, 25/6.