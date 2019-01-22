Коммунальщики сосредотачиваются на выполнении работ по ликвидации разрушений дорожного покрытия - КГГА

Современные технологии и материалы позволяют выполнять ремонтные работы при минусовой температуре воздуха оперативно и качественно.

Бесснежные дни позволили предприятиям УК «Киевавтодор» максимально сосредоточиться на выполнении работ по ликвидации разрушений дорожного покрытия. Такие работы продолжаются во всех районах Киева, сообщили в коммунальной корпорации.

Для ликвидации аварийно-опасных ям дорожники используют «литые» и холодные асфальтобетонные смеси, а также рециклеры, передает пресс-служба КГГА.

Как отметили в коммунальной корпорации, современные технологии и материалы позволяют выполнять ремонтные работы при минусовой температуре воздуха оперативно и качественно.

В частности, в 2015 году коммунальная корпорация «Киевавтодор» закупил современные компактные мобильные установки – рециклеры. Их главным достоинством является способность превращать старый асфальт в новую асфальтобетонную смесь непосредственно на месте ремонта дорожного покрытия. Это существенно снижает расходы, связанные с вывозом старого асфальта на утилизацию, закупку новой партии асфальтобетонной смеси и доставкой ее на место выполнения работ.

Горячие рециклеры рассчитаны на ремонт небольших площадей, а использование их дает возможность выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия при низких температурах, поскольку смесь не охлаждается во время доставки к месту выполнения работ.

Важным преимуществом технологии является и экономия бюджетных средств, ведь тонна регенерированной асфальтобетонной смеси стоит в разы дешевле, чем тонна новой смеси, изготовленной на асфальтобетонном заводе.

Наряду с технологией рециклинга дорожники применяют другие технологии, в частности, ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси.

«Литой» асфальтобетон представляет собой смесь битумного вяжущего, каменного наполнителя и минерального порошка, нагретых и перемешанных в горячем состоянии. По сравнению с обычным асфальтобетоном эта смесь содержит большее количество вяжущего материала. Транспортировки литой асфальтобетонной смеси с асфальтобетонного завода до места выполнения работ осуществляется в автомобильных термокотлах «Мадро», которые поддерживают необходимую температуру.

Выполнение ремонтных работ с использованием «литого» асфальтобетона позволяет дорожникам прекратить глубинное разрушение конструкции дорожной одежды и обеспечить тем самым удовлетворительное состояние дорожного покрытия до планового ремонта.

Коммунальная корпорация обращает внимание киевлян на то, что ремонт асфальтобетонного покрытия зимой – это скорее всего ликвидация аварийно-опасной ямочности для обеспечения проезда автотранспорта, при этом соблюдение технологии контролируется инженерами отдела контроля качества «Киевавтодора».