Сегодня исполняется сто лет со дня провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной и Западно-украинской Народной Республик.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Соборности.

«Сегодня исполняется сто лет со дня провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной и Западно-украинской Народной Республик. Этот день символизирует единение. Единение наших стремлений, наших усилий во имя соборной, независимой и сильной Украины. И только наша мудрость, сплоченность и воля к победе помогут одолеть врага, восстановить территориальную целостность нашего государства и построить такую Украину, в которой мы мечтаем жить», – подчеркнул Виталий Кличко, передает его пресс-служба.