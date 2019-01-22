Кличко поздравил украинцев с Днем Соборности
15:18, 22 января 2019Киев
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Сегодня исполняется сто лет со дня провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной и Западно-украинской Народной Республик.
Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Соборности.
«Сегодня исполняется сто лет со дня провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной и Западно-украинской Народной Республик. Этот день символизирует единение. Единение наших стремлений, наших усилий во имя соборной, независимой и сильной Украины. И только наша мудрость, сплоченность и воля к победе помогут одолеть врага, восстановить территориальную целостность нашего государства и построить такую Украину, в которой мы мечтаем жить», – подчеркнул Виталий Кличко, передает его пресс-служба.
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