Коммунальные детсады столицы будут принимать маленьких киевлян прозрачно и с обеспечением прав - КГГА

В зачислении в детские сады в 2019 году нуждаются 6,5 тысяч детей от 3 до 5 лет, при этом всего около 2 тысяч из них имеют подтвержденный статус «киевлянин».

Зачисление детей в коммунальные детские сады столицы должно происходить прозрачно и с учетом прав общины города Киева.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский, сообщает пресс-служба столичной власти.

«Ни для кого не секрет, что юридическое и фактическое количество жителей Киева отличаются. Если по официальным данным Госстата в Киеве на конец 2018 года проживали 2,9 млн человек, то в то же время, согласно исследованиям, в столице насчитывается уже около 4 млн жителей. В зачислении в детские сады в 2019 году нуждаются 6,5 тысяч детей от 3 до 5 лет, при этом всего около 2 тысяч из них имеют подтвержденный статус «киевлянин». Так как им быть в ситуации, когда они не могут попасть в коммунальные садики в своем же родном городе? Защита прав территориальной громады – прямая обязанность органов местной власти, именно поэтому в электронной очереди мы будем сохранять приоритетность лиц, которые официально зарегистрированы в Киеве. Зачисление в садики должно происходить прозрачно и с учетом прав общины города Киева», – сказал заместитель председателя КГГА.

Валентин Мондрыивский подчеркнул, что решение этого вопроса простое и лежит в плоскости действующего законодательства.

«Средства на строительство социальной инфраструктуры могут выделяться из бюджета, опираясь исключительно на юридические данные, а вот в садики хотят попасть и те, кого де-юре в Киеве нет. Решить вопрос, на самом деле, просто. Или же идти в частный садик и платить деньги там, или же – получить регистрацию. Сегодняшняя система регистрации и действующее законодательство позволяет любому человеку, который живет в Киеве, получить местную регистрацию, имея только договор аренды помещения или иной документ, удостоверяющий место жительства. Легализация проживания людей в Киеве позволит поднять уровень управления и предоставит возможность людям, даже с временной регистрацией, получать все услуги от местных органов власти, в том числе и дошкольное образование для детей», – добавил заместитель председателя КГГА.

Стоит заметить, что соответствующее решение было поддержано киевлянами, ведь финансирование всей системы дошкольного образования происходит за счет местного бюджета и, разумеется, чт в первую очередь местный бюджет должен удовлетворять потребности тех, кому этот бюджет принадлежит, – территориальную общину города Киева.

Сегодня столичная власть пытается всеми силами помочь всем жителям Киева. Следовательно, Киев первым ввел систему «Деньги ходят за ребенком», которая позволяет обеспечить частичное финансирование пребывания киевлян в частных заведениях образования, что постепенно будет уменьшать давление на систему коммунальных заведений.

А 28 декабря 2018 года Киевсовет принял решение «О внедрении в городе Киеве многофункциональной электронной карты «Муниципальная карточка «Карточка киевлянина».

«Опираясь на это, сейчас мы готовим решение, которое расширит действие базового финансового норматива (полная компенсация пребывания ребенка в коммунальных садах) и на детей граждан, имеющих карточку киевлянина. А это все, кто платит налоги в Киеве. Я надеюсь, что уже в ближайшее время решение будет вынесено на рассмотрение Киевсовета и принято», – добавил Валентин Мондрыивский.

Также стоит отметить, что все льготные группы остаются полностью социально защищенными.