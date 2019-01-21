Кличко примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Виталий Кличко выступит во время дискуссии “Smart Financing for Smart Cities”.

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в швейцарском Давосе 22-25 января.

Основными темами нынешней встречи, которая соберет около 3 тыс. участников со всего мира, станут: мировая экономика и геополитика, климатический кризис, четвертая волна глобализации, психическое здоровье современного мира, Брекзит и другие.

Виталий Кличко выступит во время дискуссии “Smart Financing for Smart Cities”, посвященной расширению сотрудничества между «умными» городами и использованию альтернативных финансовых инструментов.

Также Кличко вместе с братом Владимиром примет участие в панельной дискуссии на тему: «Smart City. Smart Sport» в формате Ukrainian House Davos.

Кроме того, мэр Киева выступит на ланче, который традиционно организовывает американское издание The Washington Post, и который соберет в этом году самых влиятельных американских и мировых политиков и мощнейших игроков мирового бизнеса.