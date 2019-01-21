Льготники могут бесплатно проехать в транспорте по "карточке киевлянина" – КГГА

С целью рационального и более эффективного использования бюджетных средств в столице внедряют регистрацию поездок в наземном общественном транспорте льготных категорий граждан с помощью карточки киевлянина.

Аналогичная система учета с 2016 года успешно действует в киевском метрополитене. Важно, что во время регистрации льготником своей поездки деньги с карты не взимаются. Об этом шла речь сегодня во время пресс-брифинга в КГГА.

«С 2016 года карточка киевлянина успешно себя зарекомендовала в киевском метрополитене. Она достаточно удобна и благодаря ей городская власть имеет возможность просчитать количество пассажиров льготных категорий, которые пользуются этим видом транспорта, для того чтобы осуществить компенсацию предприятию-перевозчику», – отметила начальник юридического управления Департамента транспортной инфраструктуры Татьяна Щербань.

Как напомнила первый заместитель директора Департамента социальной политики Светлана Устименко, Киев – единственный город в Украине, который предусматривает в своем бюджете средства на возмещение льготного проезда.

«Из-за того, что бюджет Киева предусматривает средства на возмещение такой льготы, мы переходим к четкого учета пассажиров, пользующихся таким правом. Карточка киевлянина сегодня дает возможность фактически зафиксировать, сколько пассажиров воспользовались льготой на проезд. Только четкий учет предоставит нам возможность целевого использования тех средств, которые предусмотрены в бюджете Киева. То, что мы можем четко видеть, кому и сколько средств выделять, дает возможность экономии и использования средств на те цели, которые для киевлян являются важными», – подчеркнула Светлана Устименко.

На сегодня в наземном общественном транспорте установлены валидаторы, с помощью которых осуществляется учет льготных категорий граждан, пользующихся этим видом транспорта.

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова, сейчас в столице внедряется автоматизированная система оплаты проезда, который объединит наземный и подземный транспорт единому учету пассажиров.

«Одним из способов оплаты проезда в рамках внедрения системы электронного билета является муниципальная карточка «Карточка киевлянина». Сейчас горожане активно привлекаются до получения карточки киевлянина. Сейчас эмитировано 781 тысяча карточек, из них 680 тысяч – льготники. Для регистрации проезда необходимо поднести карточку к валидатора в наземном транспорте. На экране высветится надпись «Карточка действительна». Для прохода через турникет в метрополитене необходимо поднести карту к считывающему полю на турникете и дождаться надписи «Проход разрешен», – сообщил Юрий Назаров.

Он подчеркнул, что в случае наличия льготы, во время валидации карточки киевлянина средства не снимаются. Карта исключительно регистрируется в системе для корректного учета пассажиропотока и компенсации затрат на перевозку предприятиям-перевозчикам.

Напомним, что получить карточку киевлянина льготники могут в любом отделении «Сбербанка». Для этого нужно иметь паспорт, идентификационный код и документ подтверждающий статус льготника. В течение 4-7 дней карточку оформляют и выдают льготнику бесплатно.