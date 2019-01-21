Бизнес организовала 32-летняя жительница Полтавы.

Полиция пресекла деятельность борделя в центре Киева.

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Об этом сообщается на сайте Национальной полиции. Правоохранители после получения информации о работе борделей на улицах Большой Васильковской и Крещатике провели санкционированные обыски по месту жительства и в автомобилях организатора, а также по месту предоставления услуг интимного характера.

Во время процессуальных действий была задержана организатор бизнеса - 32-летняя жительница Полтавы. В полиции установили, что сутенер арендовала квартиру в центре столицы и завербовала 12 девушек, которые согласились оказывать сексуальные услуги за деньги.

Во время обысков правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские и телефонные карточки, компьютерную технику. Проститутки отдавали половину заработанных денег организаторше, а остальное забирали себе.

Во время процессуального действия в борделе находилась одна девушка, которая предоставляла сексуальные услуги за вознаграждение. В отношении нее полицейские составили протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 181-1 ("занятие проституцией") кодекса об административных правонарушениях.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса ("сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией"). Организатору сообщено о подозрении, ей грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают местонахождение других женщин, работавших в борделе.