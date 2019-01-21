Понятие тарифа за обслуживание домов заменено на плату по договору - КГГА

Существующие договоры с обслуживающими компаниями действуют, пока не будут заключены соответствующие договоры на услугу по управлению многоквартирным домом.

Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», который был принят более года назад, понятия «тариф на содержание домов» перестал существовать. Отныне введена плата за предоставленные услуги, которые указываются в договоре между жильцами дома и исполнителем услуг.

Об этом в комментарии одному из украинских изданий сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, существующие договоры с обслуживающими компаниями действуют, пока не будут заключены соответствующие договоры на услугу по управлению многоквартирным домом.

«Цена услуг по содержанию домов и придомовых территорий составляет 5-6 гривен за один квадратный метр и умножается на площадь квартиры. Эта цена учитывает необходимые затраты компаний, и она существенно ниже по сравнению с большинством цен коммерческих предприятий. Сегодня коммунальные предприятия не являются монополистами на рынке. Если говорить о площади обслуживания жилья, то около 50% – под опекой коммерческих компаний», – пояснил он.

На вопрос о качестве работы заместитель председателя КГГА отметил, что уровень сервиса зависит от грамотного менеджмента и профессионализма людей, а не от формы собственности предприятия.

«В любой сфере есть как отрицательные, так и положительные примеры. Но главное, что сегодня у людей есть выбор: собравшись и приняв решение на уровне многоквартирного дома, жильцы могут выбрать новую управляющую компанию, если не устраивает работа нынешней. Люди могут выбрать перечень услуг, которые должны входить в квартплату. Но этот процесс, на мой взгляд, не должен быть принудительным или проходить в условиях каких-то дедлайнов, – сказал Петр Пантелеев. – Меня жители часто спрашивают: если мы не выберем управляющую компанию, то нас перестанут обслуживать? Я всегда отвечаю, что никто прекращать обслуживание домов не будет: коммунальные предприятия продолжают работать за соответствующую объективную цену. Но и навязывать услуги коммунальных предприятий тоже никто не собирается – у жителей есть выбор».