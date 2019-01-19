На Крещение Кличко с мэрами более 30 городов нырял в Днепр в парке "Наталка"

Также вместе с ним нырнули более 30 мэров украинских городов-членов Ассоциации, которым Кличко предложил присоединиться.

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на Крещение искупался в реке Днепр в столичном парке «Наталка».

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Также вместе с ним нырнули более 30 мэров украинских городов-членов Ассоциации, которым Кличко предложил присоединиться. А также - главы столичных районов, заместители председателя КГГА, народные депутаты. Купались в «Наталке» и немало жителей Оболонского района.

“Я очень рад, что много мэров из разных городов Украины на Крещение приехали в Киев, присоединились, мы все вместе нырнули в прорубь в Днепр, - сказал Кличко. Я убежден: здоровые и сильные мэры - сильная Украина!”, - отметил Кличко.

Он сказал, что очень рад, что немало киевлян присоединились к купанию. Мэр поздравил всех с праздником, фотографировался с киевлянами, а для мэров провел небольшую экскурсию по парку «Наталка».