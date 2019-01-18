Кличко в рамках сотрудничества с Мюнхеном передал спасателям 6 современных пожарных спецавтомобилей

Мэр столицы Виталий Кличко передал столичным спасателям 6 специальных пожарных автомобилей, приобретенных при содействии властей Мюнхена.

Мэрия города-побратима выделила 1 миллион евро. По ее поручению правительственная организация с Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) объявила тендер и в немецкой компании была куплена эта техника.

«В рамках нашего сотрудничества с немецкой стороной сегодня столичные спасатели получают крайне необходимую технику и снаряжение, что, без преувеличения, позволит спасать человеческие жизни. Работы у спасателей много. Техника у нас устаревшая и мы постепенно обновляем ее парк. Но, такая спецтехника очень дорогая», - отметил Кличко.

Немецкие машины не новые. Но, как отметили спасатели,– надежные, в прекрасном состоянии и технически переоснащены самым современным оборудованием. Это специальные авто для работы оперативных штабов, которые можно развернуть за считанные минуты на месте чрезвычайной ситуации. Они оснащены специальными средствами для проведения различных спасательных операций. Есть даже специальные «локаторы», которые позволяют искать людей под завалами.

Особую благодарность столичные спасатели выразили за спецавто, оснащенные высотными лестницами, которые могут подниматься на высоту 32 метра (таких передали 2 машины). Еще одно спецавто - с рабочей люлькой. Такая техника предназначена для тушения высотных пожаров а также для эвакуации людей. Еще две немецких машины - спецтехника для пожарных и спасательных команд. Также столичные спасатели получили оборудование, которое позволит минимизировать риски получения травм пожарными во время операций.

«Я хочу выразить особую благодарность Дитеру Райтеру - мэру Мюнхена, города-побратима Киева. И рад приветствовать представителей посольства Германии, и наших надежных партнеров и друзей с Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, которые поддерживают нас, помогают во внедрении изменений, которые мы воплощаем в столице», - отметил Кличко во время церемонии передачи спецавто.

GIZ является государственной компанией, работает по всему миру, помогая правительству Германии в реализации целей в области международного сотрудничества ради устойчивого развития и международной просвещения. GIZ предлагает эффективные решения для политического, экономического, экологического и социального развития в глобализирующемся мире, а также поддерживает процессы комплексных реформ и преобразований, в том числе и в сложных условиях. Бюро GIZ работает в Киеве с 2009 года.