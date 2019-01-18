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В Киеве закрыли три станции на "зеленой ветке" метро

12:11, 18 января 2019
Киев
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На зеленой ветке сломался поезд / фото УНИАН

Как сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook, проблемы в работе "зеленой" линии метро произошло из-за поломки поезда на станции "Кловская".

"Движение по зеленой линии только от станции "Красный хутор" до "Золотых ворот". Станции "Дорогожичи" и "Сырец" и "Лукьяновская" не работают для пассажиров", - говорится в сообщении.

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Об открытии движения в обычном режиме в "Киевском метрополитене" обещают сообщить дополнительно.

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Теги: #Киев#метро