В Киеве закрыли три станции на "зеленой ветке" метро

Произошла поломка поезда, об открытии движения в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Из-за поломки на одной из станций зеленая ветка киевского метро работает частично.

Как сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook, проблемы в работе "зеленой" линии метро произошло из-за поломки поезда на станции "Кловская".

"Движение по зеленой линии только от станции "Красный хутор" до "Золотых ворот". Станции "Дорогожичи" и "Сырец" и "Лукьяновская" не работают для пассажиров", - говорится в сообщении.

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Об открытии движения в обычном режиме в "Киевском метрополитене" обещают сообщить дополнительно.

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