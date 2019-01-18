До мая центральный железнодорожный вокзал должен выглядеть современно и по-европейски - Кличко

С министром инфраструктуры и главой столичной полиции мэр осмотрел помещения железнодорожного вокзала и прилегающую территорию.

Мэр Киева Виталий Кличко инициировал выездное совещание вместе с министром инфраструктуры Украины Владимиром Емельяном и начальником главного управления национальной полиции в г. Киеве Андреем Крищенко по наведению порядка на центральном железнодорожном вокзале столицы.

«Десятки миллионов человек в год пользуются железнодорожным вокзалом и наша общая задача - привести его в надлежащее состояние, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и первые впечатления людей, которые приезжают в столицу, были положительными, отметил Кличко. - Вокзал не подчиняется городу, но мы не можем просто наблюдать за тем, что здесь происходит. Поэтому давайте вместе решать эту проблему», - подчеркнул Кличко, передает его пресс-служба.

С министром инфраструктуры и главой столичной полиции мэр осмотрел помещения железнодорожного вокзала и прилегающую территорию.

По словам Виталия Кличко, есть планы до мая превратить железнодорожный вокзал столицы в современный европейский вокзал.

«Мы имеем в виду благоустройство территории, замену асфальтового покрытия, наведение порядка с парковкой, упорядочение торговли», - отметил Кличко.

Мэр убежден, что реализовать это возможно только при условии слаженной работы КГГА, Министерства инфраструктуры, полиции и «Укрзализныци».

Сегодня участники выездного совещания определили ключевые вопросы, по благоустройству территории железнодорожного вокзала. «Рабочая группа в течение двух недель эти вопросы отработает, потом мы встретимся и примем уже детальный план наших скоординированных действий. Чтобы до мая центральный железнодорожный вокзал и территория вокруг него выглядели современно и по-европейски», - подчеркнул мэр Киева.