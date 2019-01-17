В Киеве возле метро «Почайна» капитально отремонтируют путепроводы - КГГА

Для значительного улучшения безопасности всех участников дорожного движения капитально отремонтируют путепроводы на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта в Оболонском районе столицы.

Соответствующий рабочий проект утвержден распоряжением КГГА.

Реализация проекта позволит существенно улучшить качество транспортного обслуживания в районе станции метро «Почайна». В частности, предусмотрено обновление путепровода на улице Богатырской – магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения, модернизация дорожного покрытия и тротуаров. Финансирование работ будет осуществляться за счет столичного бюджета. Капитальный ремонт продлится с учетом экспертного отчета Государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Ниипроектреконструкция».

Напомним, что в прошлом году в Киеве отремонтировали почти 300 километров дорог, а в целом в течение последних лет обновлено более 830 километров столичных дорог, 26 мостов и путепроводов. В этом же году на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в столице, с учетом субвенции из Госбюджета, заложено около 1,5 млрд гривен.