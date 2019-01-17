Станции «Сырец» и «Политехнический институт» отремонтируют для легкого доступа лиц с инвалидностью

Также на станциях запланировано обустройство дверей надписями«вход-выход» с соответствующими пиктограммами.

Распоряжениями КГГА утверждены рабочие проекты капитального ремонта станций метрополитена в части обеспечения свободного доступа маломобильных групп населения.

В частности, работы позволят обеспечить беспрепятственный доступ лиц с инвалидностью к станциям метро «Сырец» и «Политехнический институт».

Так, на станциях подземки заменят на современные:

систему визуальной информации (навигации) для пассажиров;

вторичные и торцевые табло электрочасов;

буквы названия станции (например, эмблемы «М») с увеличением размеров;

двери типа «метро» с устройством крайних дверей с шириной прохода 900 мм;

существующие устройства автоматической системы прохождения пассажиров метрополитена в вестибюле станции;

разграничительные и ограждающие барьеры (с их стационарным закреплением).

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Также на станциях запланировано обустройство дверей надписями «вход-выход» с соответствующими пиктограммами, установка оборудования рабочего места дежурного на станции переговорным устройством «очередной-пассажир», устройство тактильно-контрастных направляющих полос на подходах к станции и на станции, предупредительные тактильные полосы типа шутц-линий (с тактильной плитки) вдоль платформы, контрастные (ярко-желтого цвета) предупреждающие тактильные или из устойчивого к истиранию (долговечного) материала полосы на краях первой и последней ступенек на всех существующих лестничных маршах станции.

Кроме того, специалисты позаботятся о дополнительных стационарных поручнях возле подъемников, пандусов и колясочных съездах, а также установят видеокамеры для телеконтроля за всеми зонами станции.

Технико-экономические показатели рабочих проектов утверждены с учетом экспертного (положительного) отчета ГП «Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Ниипроектреконструкция».

Продолжится капитальный ремонт за счет средств столичного бюджета в пределах бюджетных назначений.