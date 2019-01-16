Кличко: кинотеатр «Киев» будет работать исключительно по профилю

Никаких торгово-развлекательных центров в помещении кинотеатра не будет, заверил мэр столицы.

Кинотеатр «Киев» будет работать исключительно по профилю - как кинотеатр. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, никаких торгово-развлекательных центров в этом помещении не будет. А все слухи относительно «Киева» Кличко назвал спекуляцией заинтересованных лиц.

«Сегодня за аренду помещения кинотеатра «Киев» в городской бюджет платят ежемесячно всего 47 тысяч гривень. Договор с нынешним арендатором был заключен еще в 1999 году. И сегодня есть рыночная стоимость аренды такого помещения в центре города. Она гораздо выше. Я подчеркиваю - кинотеатр «Киев» должен работать эффективно, прозрачно и в интересах столичной громады. Все остальное - якобы о смене профиля деятельности - спекуляции», - сказал Кличко.

Мэр столицы напомнил, что уже объявлен открытый конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра. В конкурсе могут принимать участие любые предприниматели, в том числе и предыдущий арендатор. Несколько заявок городская власть уже получила.