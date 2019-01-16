Активисты заявляют об архитектурной ценности горящего в центре Киева дома

Экс-депутат Киевсовета, общественная активистка Елена Терещенко убеждена, что только большой общественный резонанс сможет помешать процессу уничтожения уникального дома.

Активисты заявляют об архитектурной ценности дома вблизи гостиницы «Днепр» на Крещатике в Киеве, в котором продолжается ликвидация пожара.

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Об этом на своей странице в Facebook написала экс-депутат Киевсовета и общественная активистка Елена Терещенко (Ескина). «Сейчас (в который раз) горит старинная усадьба работы известных киевских архитекторов В. Николаева, А. Шварценберга и С. Рыкачева, памятника местного значения, расположенного на ул. Грушевского, 4Б» (по официальной информации ГСЧС, пожар произошел в здании по адресу ул. Крещатик, 1/2 но на горящем здании указан адрес ул. Грушевского, 4Б - УНИАН).

Активистка уверена, что это поджог.

«Эта усадьба представляет огромную ценность как пример ранней застройки улицы Грушевского возле улицы Крещатик, которая почти не сохранилась, имеет уникальный внутренний дворик. Благодаря системе лестниц дом является своеобразным связующим звеном между улицами Грушевского и Крещатиком и горой, на которой стоит бывший Институт благородных девиц. Также этот дом является примером многоэтапной дореволюционной застройки Киева: проект принадлежит известному киевскому архитектору В. Николаеву. Но в формировании современного объема здания принимали участие и другие киевские архитекторы - А. Шварценберг и С. Рыкачев. Указанный памятник является последним зданием в усадьбе известных киевских предпринимателей Бонадуреров, которые были подданными Швейцарии», - отметила Терещенко.

Она убеждена, что только большой общественный резонанс сможет помешать процессу снятия памятникоохранного статуса, который, по ее словам, продолжается, и уничтожению этого уникального дома.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Крещатик, возле гостиницы «Днепр», горит отселенное трехэтажное здание. По данным ГСЧС, здание расположено по адресу Крещатик, 1/2. Информация о пожаре поступила к спасателям в 15.21. Площадь пожара составляет около 150 кв. м. В ГСЧС сообщили, что в результате пожара, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.