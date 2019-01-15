Киевляне получат еще один детский сад в Соломенском районе и новый стадион в Дарницком – КГГА

В прошлом году на отрасль образования было направлено почти треть городского бюджета – свыше 15 млрд гривен.

В Соломенском районе реконструируют помещение дошкольного учебного заведения № 306, которое длительное время не использовалось по назначению. Технико-экономические показатели соответствующего проекта работ утверждены распоряжением КГГА.

«Реконструкция здания детсада на Воздухофлотском проспекте, 40-А позволит увеличить сеть дошкольных учебных заведений, ведь сейчас в детсадах коммунальной собственности на 100 мест насчитывается 122 ребенка. В частности, предусмотрено проведение комплекса энергосберегающих мероприятий, устранение недостатков типовых проектов, внесение изменений внешнего архитектурного облика здания», – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп.

Другим распоряжением КГГА также утвержден проект капитального ремонта стадиона с трибунами и спортивными площадками специализированной общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 302 на ул. Декабристов, 8-А в Дарницком районе. Кроме того, там предусмотрено озеленение территории и обустройство пешеходных дорожек и мощение из ФЭМ.

Напомним, что в прошлом году на отрасль образования было направлено почти треть городского бюджета – свыше 15 млрд гривен. Всего за 4 года построено или полностью реконструировано 7 школ и 22 детсада. В частности, только в 2018 году в Киеве заработали построенная школа и 5 построенных и обновленных детсадов. Благодаря этому очередь в детсады сократилась за последние годы на 12,6 тыс. мест.