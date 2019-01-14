Арендатора кинотеатра «Киев» для осуществления кинопоказов определят на прозрачном тендере – КГГА

Кинотеатр «Киев» не изменит своего целевого назначения даже в случае смены арендатора.

Об этом во время пресс-брифинга сказал заместитель председателя КГГА Владимир Слончак.

Арендатора имущественного комплекса кинотеатра «Киев» определят на прозрачном конкурсе по передаче здания кинотеатра в арендное пользование для осуществления кинопоказов и проведения культурно-художественных мероприятий.

«Такое решение принято городскими властями с целью выполнения плановых показателей поступлений в бюджет от арендной платы, эффективного использования имущества Киева и реализации механизмов, определенных в новом Положении об аренде коммунального имущества, которое вступило в силу 1 января 2019 года. По предварительным планам открытый конкурс на аренду помещения целостного имущественного комплекса кинотеатра «Киев» будет проведен в течение 1-1,5 месяца», – сказал Владимир Слончак.

Он сообщил, что сначала должна быть определена рыночная стоимость здания кинотеатра и выполнен расчет арендной платы. Затем будет проведена процедура изучения спроса и, собственно, дальнейшее проведение конкурса на право аренды.

«Целевое назначение кинотеатра не изменится. Точка. Не забывайте, что кинотеатр «Киев» является достопримечательностью с определенным целевым назначением, поэтому целевое назначение кинотеатра меняться не может. Более того, перед заключением договора аренды, балансодержатель должен сначала заключить охранный договор с Департаментом охраны культурного наследия, в котором также будет прописано целевое назначение здания – кинотеатр», – отметил Владимир Слончак.

Он сообщил, что арендная ставка будет однозначно выше, чем сейчас. По его словам, сейчас арендатор платит городу всего 47 тысяч гривен в месяц за помещение площадью 7 131 кв. м, при этом, предоставляет площади в субаренду по гораздо более высокой цене.

«Согласно договоров субаренды помещения в 886 кв. м арендатор сдает за 208 тысяч гривен. Договоров субаренды несколько. К тому же, при заключении договоров субаренды было нарушено законодательство. Следовательно, арендатор не имеет права передавать помещения в субаренду на срок длиннее, чем сама аренда. Договор аренды истек 4 января 2019 года, а некоторые помещения предоставлены в субаренду даже к 2020», – добавил Владимир Слончак.

По словам заместителя председателя КГГА, победителем конкурса будет тот, кто не просто согласится выполнять условия договора аренды, но и предложит наиболее выгодную цену.

Ориентировочно, стартовое предложение арендной платы за имущественный комплекс кинотеатра «Киев» составит не менее 700 тысяч гривен.

«После проведения экспертной денежной оценки будет определена арендная ставка. Думаю, стартовать цена аренды на конкурсе будет от 700 тысяч гривен», – сообщил заместитель председателя КГГА.

Владимир Слончак отметил, что фестивальный профиль в рамках, в том числе, меморандума между КГГА и кинофестивалем «Молодость» так же будет ключевым.

Он также добавил, что в конкурсе могут участвовать все желающие, в том числе, и последний арендатор.

Напомним, что в КГГА уже отмечали, что кинотеатр «Киев» продолжит свою работу в нынешнем формате – с акцентом на фестивальный профиль, показы арт-хаусного кино.

Справочно.

Распоряжением КГГА от 25.09.1998 года № 1981 «О предоставлении в аренду целостного имущественного комплекса кинотеатра «Киев» Главному управлению имуществом разрешено заключить договор аренды целостного имущественного комплекса с обществом с ограниченной ответственностью «Культурный центр «Кинотеатр Киев».

Во исполнение указанного распоряжения между Главным управлением имуществом Киевской городской государственной администрации и ООО «Культурный центр «Кинотеатр Киев» 04.01.1999 года заключен договор аренды целостного имущественного комплекса кинотеатра «Киев» сроком на 10 лет до 04.01.2009 года.

В связи с отсутствием заявления одной из сторон о прекращении или изменении условий договора аренды в течение одного месяца после окончания его срока действия, договор продлился на тот же срок и на тех же условиях.

Площадь здания – 7131,50 кв. м

Арендная плата – 47018,62 грн за месяц (арендная ставка 5%)

Площадь передана в субаренду (4 договора) – на 886,30 кв. м

Месячная арендная плата по договорам субаренды – 207973,10 грн.