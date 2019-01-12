На дорогах города с утра работают солеразбрасыватели и снегоуборочная техника - КГГА

По прогнозу Укргидрометцентра, снег разной интенсивности будет идти в столице в течение ближайших дней.

Утром субботы в Киеве снова снег. На улично-дорожной сети столицы сегодня работают 48 бригад по ручной уборке и, в зависимости от интенсивности снега, в течение дня к работам будут привлекать к 390 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники.

Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

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Учитывая погодные условия – минусовую температуру воздуха и высокую влажность, еще на рассвете предприятиями «Киевавтодора» была проведена обязательная превентивная обработка улично-дорожной сети посипальними материалами.

С 8:15 утра, как только начало снежить, на столичные дороги вышли солеразбрасыватели, чтобы не допустить образования гололеда и снежных накатов на дорогах Киева. После этих работ эстафету переняла снегоуборочная техника со щетками.

По пронозу Укргидрометцентра, снег разной интенсивности будет идти в столице в течение ближайших дней. Соответственно не прекращают работы по уборке от снега улиц и дорог и предприятия «Киевавтодора».

Отметим, что работы проводятся одновременно во всех районах Киева. Кроме того, существует четкая последовательность уборки улично-дорожной сети от снега. В первую очередь убираются магистральные улицы, мосты и путепроводы, улицы, по которым курсируют маршруты общественного транспорта. Именно их уборки обеспечивает жизнедеятельность города.

Следующие в очереди – улицы районного, а затем местного значения. Важно, что каждая единица спецтехники имеет свой маршрут уборки, который определен в технологической карте, которую имеет каждый водитель.

Параллельно с крупногабаритной техникой работает малогабаритная спецтехника и бригады по ручной уборке. Они проводят уборку от снега и обработку посипальними материалами подходов к наземных и подземных пешеходных переходов, лестничных маршей, тротуаров и остановок общественного транспорта, которые обслуживают предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.