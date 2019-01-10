"Киевтеплоэнерго" обеспечивает регулярные расчеты за газ и призывает киевлян своевременно оплачивать счета

КП «Киевтеплоэнерго» ежемесячно рассчитывается с ПАО «Укртрансгаз» за услуги по транспортировке природного газа для производства тепловой энергии.

КП «Киевтеплоэнерго» является крупнейшим теплоснабдителем в Украине, с наибольшим количеством потребителей. Предприятие обеспечивает централизованным отоплением 15 703 зданий (9676 жилых домов, 276 лечебных учреждений, 529 детских садов, 454 школ и 4768 ведомств) и 14 787 зданий горячим водоснабжением (8 719 жилых домов, 289 лечебных учреждений, 518 детских садов, 371 школу и 4 890 ведомств).

КП «Киевтеплоэнерго» ежемесячно рассчитывается с ПАО «Укртрансгаз» за услуги по транспортировке природного газа для производства тепловой энергии. Расчеты производятся согласно постановлению Кабинета Министров от 18.06.14 №217. Согласно постановлению, все средства, поступающие от потребителей тепловой энергии, распределяются между газоснабжающими и газотранспортирующими компаниями по алгоритму, установленному НКРЕКП.

Стоит отметить, что единственным источником средств КП «Киевтеплоэнерго» для расчета с компаниями, поставляющими и транспортирующими газ является поступление денежных средств от потребителей за централизованное отопление и горячее водоснабжение (ЦО и ГВС). А согласно условиям договоров, наибольшая группа потребителей «население» получают и оплачивают счета за коммунальные услуги только в следующем месяце, за месяцем получения услуги.

Так, стоимость услуг по ЦО и ГВС для категории потребителей «население» за ноябрь 2018 года составляла 1 241,4 млн грн, однако счета за потребленное тепло и горячую воду клиенты получили и оплатили только в декабре. Получается, что потребленные услуги по транспортировке газа КП «Киевтеплоэнерго» за ноябрь выплачиваются с задержкой, что приводит к временной задолженности перед ПАО «Укртрансгаз».

По состоянию на 1 декабря 2018 года задолженность за транспортировку природного газа для производства тепловой энергии КП «Киевтеплоэнерго» перед ПАО «Укртрансгаз» составляет 132,5 млн грн. В то время, как непогашенная задолженность населения и жилищных организаций города перед КП «Киевтеплоэнерго» за потребленные услуги ЦО и ГВС по состоянию на 01.12.2018 составляла 1 305,2 млн грн. А задолженность Государственного бюджета Украины за некомпенсированные льготы и субсидии для населения составляла 164,09 млн грн.

Оплату за транспортировку природного газа для производства электрической энергии КП «Киевтеплоэнерго» проводит за счет средств, которые предприятие получает от продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии. По состоянию на 10 января 2019 года в КП «Киевтеплоэнерго» задолженность за транспортировку природного газа для производства электрической энергии перед ПАО «Укртрансгаз» отсутствует.

Напоминаем, что единственным источником средств КП «Киевтеплоэнерго» для расчета с компаниями, поставляющими и транспортирующими газ является расчет потребителей за тепловую энергию, поэтому очень важно, чтобы клиенты предприятия своевременно рассчитывались за потребленные услуги по ЦО и ГВС.