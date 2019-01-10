Для КГГА развитие велоинфраструктуры в 2019 году будет приоритетным

В текущем году развитие велоинфраструктуры столицы продолжится. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Он также выразил мнение, что в 2018 году удалось положить качественное начало этому развитию, сделав ряд важных шагов, передает пресс-служба КГГА.

«Так, мы начали активно наносить разметку для велосипедистов. За прошлый год она появилась на проспекте Палладина, улицы Заболотного, проспекте Правды, бульваре Дружбы Народов и тому подобное – всего на 13 улицах. Кроме того, на плановом строительстве дороги ул. Довбуша – просп. Броварской также предусмотрено устройство или совмещение велодорог (велодорожек)», – сообщил заместитель председателя КГГА.

По его словам, уже в текущем году начнется строительство велодорожки на Набережном шоссе, также в планах – велодорожки на улицах Борщаговской, Милославской, Чернобыльской, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе и тому подобное.

Дмитрий Давтян также напомнил, что в прошлом году стартовал первый общественный прокат велосипедов «Bike sharing».

«Арендовать велосипеды и кататься по городу становится привычным делом для киевлян. Активным людям, которые придерживаются здорового образа жизни, нравится использовать это транспортное средство не лишь для отдыха, но и чтобы добраться до работы. В текущем году мы планируем увеличить количество пунктов велопроката и привлечь к организации инвесторов. По нашему плану, общественный велопрокат должен быть доступен во всех районах города, и в каждом районе, соответственно, должна быть создана инфраструктура. Также в ближайших планах – обустройство перехватывающих велопунктов в четырех районах города – Оболонском, Деснянском, Голосеевском и Дарницком. Это должен быть инвестиционный конкурс. Компания-победитель должна обустроить не только собственно велопункты, но и осуществить благоустройство территорий. Вообще мы планируем, что к 2020-му должно появиться 64 новых объектов велоинфраструктуры, а это амбициозная, но вполне достижимая отметка», – убежден Дмитрий Давтян.