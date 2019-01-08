Работники киевских ЖЭКов присоединились к уборке улиц и дворов от снега - КГГА

Городская власть призывает арендаторов, владельцев торговых точек и других балансодержателей ответственно отнестись к благоустройству территорий, которые за ними закреплены.

Сегодня, 8 января, к уборке улиц, дворов и внутриквартальных проездов привлечены 3,7 тыс. работников и 66 единиц техники киевских ЖЭКов. Кроме того, к уборке балансовых территорий привлечены 620 работников и 49 единиц техники предприятий КО «Киевзеленстрой».

Вместе с тем, городская власть призывает арендаторов, владельцев торговых точек и других балансодержателей ответственно отнестись к благоустройству территорий, которые за ними закреплены. За сутки инспекторы по благоустройству составили 15 протоколов и 271 предписание за неудовлетворительное состояние территорий.

Напомним, 8 января в Киеве дежурят 384 единицы снегоуборочной и вспомогательной техники «Киевавтодора», а также 65 бригад по ручной уборке.