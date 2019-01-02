В течение года в Киеве убрали почти 17 тысяч рекламных конструкций - КГГА

Это вдвое больше, чем в прошлом году.

В течение 2018 года в Киеве были демонтированы 16 805 рекламных конструкций.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«В этом году работа по упорядочению рекламы в столице кипела. Почти 17 тысяч конструкций демонтированы! Это вдвое больше, чем в прошлом году – за 2017 были демонтированы 8604 конструкции. Для сравнения, в 2016 демонтированы 5034 РЖД, в 2015 – 3813, в 2014 – 1067. Цифры, ну и, конечно же, изменения во внешнем виде нашего города, говорят сами за себя. Хотел отдельно поблагодарить социально ответственных представителей бизнеса, ведь из всех демонтированных рекламных средств в этом году, более половины были убраны самими же владельцами – 10 285 РЖД! Это говорит о том, что люди меняются, меняется отношение к родному городу, к самим себе. Изменения начинаются с нас самих», – сказал Валентин Мондриевский.

Он добавил, что 2018 год был эффективным для города в наружной рекламе не только в части демонтажей. «В начале года была утверждена и начала действовать Схема размещения наземной рекламы в Киеве, по инициативе нашего Управления по вопросам рекламы наработаны изменения в законы в части размещения наружной рекламы по всей Украине, мы навели порядок с передвижной рекламой – так называемыми «тачанками». Опять же, благодаря работе Управления по вопросам рекламы было наработано и принято решение о внедрении системы «автодозвон» для распространителей незаконных объявлений, которыми увешаны все столбы и дома. Кстати, уже в течение ближайших месяцев эта система начнет работать», – добавил заместитель председателя КГГА.

Напомним, в 2017 Киеве были демонтированы 8604 рекламные конструкции, среди которых 4271 единицу демонтировали владельцы этих конструкций.