Киев подписал с международными партнерами Меморандум по развитию теплоэнергетического комплекса - Кличко

Речь идет об инвестиции в 100 млн долл в первоочередные работы по модернизации. Эти средства будут направлены на реконструкцию, замену и обновление инфраструктуры, рассказал Кличко.

Киевская городская государственная администрация и «Киевтеплоэнерго» подписали Меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией, Агентством США по международному развитию (USAID) по международному сотрудничеству в модернизации и развитии теплоэнергетического комплекса столицы.

От КГГА документ подписал Виталий Кличко, передает его пресс-служба.

“Киев закладывает фундамент международного сотрудничества в модернизации и развитии теплоэнергетического комплекса города. Мы формируем план преобразования «Киевтеплоэнерго» в компанию европейского уровня, которая будет предоставлять услуги высокого качества”, - отметил Кличко.

По его словам, главной целью сотрудничества является создание новой концепции работы «Киевтеплоэнерго» и четкий план ее реализации при поддержке международных партнеров.

Мэр напомнил, что в апреле этого года город завершил 17-летнее соглашение с ЧАО «Киевэнерго». Столица осуществила беспрецедентный шаг – впервые в Украине вернула под контроль громады теплоэнергетический комплекс города. Это: крупнейшие в Украине теплоэлектроцентрали – ТЕЦ5 и ТЕЦ6, почти 200 котельных, 2,6 тыс км сетей, мусоросжигательный завод «Энергия».

Десятки лет в модернизацию комплекса не вкладывали необходимых средств, его техническое состояние можно назвать критическим, ведь сети изношены почти на 80%.

Кличко подчеркнул, что цель меморандума, который подписали, – превращение “Киевтеплоэнерго” в мощную, ориентированную на нужды потребителя компанию с четко определенной стратегией, которая включает привлечение новейших технологий и повышение энергоэффективности. Со своей стороны, город готов к преодолению тех рисков и препятствий, что сегодня могут возникнуть, учитывая несовершенство действующего законодательства, сложную ситуацию в сфере теплоэнергетики страны.

В рамках меморандума планируют наработать промежуточный финансовый пакет. - Речь идет об инвестиции в 100 млн долл в первоочередные работы по модернизации. Эти средства будут направлены на реконструкцию, замену и обновление инфраструктуры.

“Безусловно, мы нацелены на более масштабные и комплексные изменения, которые коснутся технического перевооружения, совершенствования системы управления одного из крупнейших теплоэнергетических комплексов в Европе”, - подчеркнул Кличко.

Он поблагодарил партнеров Киева за их помощь и понимание ситуации.

В свою очередь, директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси отметил, что США активно поддерживают создание надлежащего уровня энергобезопасности Киева.

“Мы активно сотрудничаем с украинской столицей. Для города будет очень непросто осуществить модернизацию теплоэнергетического комплекса. Но благодаря команде, которую вы собрали, нам удастся трансформировать теплоэнергетический комплекс Киева. Сегодняшнее событие - это только первый шаг, у нас очень много работы впереди”, - отметил он.