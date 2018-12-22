Судебные иски против коммунальных тарифов – попытка влиять на стабильное теплоснабжение города – КГГА

Сейчас в отношении указанного решения готовится кассационная жалоба.

Судебные иски в отношении тарифов исключительно муниципальных жилищно-эксплуатационных организаций – попытка дестабилизировать ситуацию с обслуживанием 8,5 тысячи жилых домов, увеличить дефицит работников отрасли. Кроме того, судебные решения касаются понятия тарифа, которое перестало существовать уже с июня этого года.

Об этом в своей колонке на «Украинской правде» отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Он сообщил, что 20 декабря город получил сообщение: административный суд отклонил апелляционное заявление относительно обжалования решения Окружного суда Киева о незаконности распоряжения КГГА от 6 июня 2017 года. Этим распоряжением утверждены тарифы на уборку домов и придомовых территорий, то есть цены коммунальных жилищных организаций, по которым осуществляется обслуживание для 8,5 тысячи домов Киева.

Сейчас в отношении указанного решения готовится кассационная жалоба.

«Очень обидно, что жизнедеятельность Киева, вопрос стабильного предоставления услуг для почти двух миллионов киевлян, работа нескольких тысяч работников – дворников, слесарей, мастеров – становится разменной монетой в политических играх. Во-первых, указанный тариф – это объективная и реальная стоимость коммунальных услуг жилищных организаций. Она включает 16 видов работ, в том числе обслуживание домовых сетей, противоаварийные работы, освещение, электрификацию лифтов и тому подобное. Во-вторых, цена является одной из самых низких в Киеве – 5-7 гривень за квадратный метр в среднем. Она существенно ниже, чем цена, например, большинства частных Жэков. В-третьих, согласно действующему законодательству, такое понятие как тариф прекратило существовать с 10 июня этого года. Обслуживание осуществляется по договорным ценам предприятий, должна покрывать фактические затраты, чтобы не работать в убыток. То есть судебное решение касается понятия тарифа, которое, по сути, перестало существовать», – сообщил Петр Пантелеев.

По его словам, инициаторы судебного иска не пытались разобраться в экономике, получить подробную информацию о том, куда идут средства, как они распределяются, какие реальные затраты предприятия.

«Существующая цена услуги в управляющих компаниях позволила нам не потерять ту необходимую для обслуживания зданий количество дворников и другой линейный персонал, а наоборот – дала нам возможность повысить им зарплату. Ведь сегодня дефицит кадров в системе коммунальных ЖЕКов составляет 40%. Как и в любой сфере, в системе коммунального обслуживания есть проблемы, замечания. Есть ЖЕКи, которые работают лучше, есть хуже. Но сегодня эта система работает стабильно, предоставляет услуги за умеренную цену и реагирует с помощью города на жалобы потребителей. И разрушать эту систему, заводить предприятия в долговую яму ради иллюстрации эффектных предвыборных обещаний, оперируя популистскими лозунгами, как минимум нечестно по отношению к киевлянам», – резюмировал заместитель председателя КГГА.