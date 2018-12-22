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На следующей неделе электронный билет для проезда в общественном транспорте появится в продаже – КГГА

18:04, 22 декабря 2018
Киев
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На следующей неделе электронный билет появится в продаже, сообщил Давтян / фото КГГА

На следующей неделе в Киеве начнут продавать пластиковые электронные карточки и билеты с QR-кодом, которыми пассажиры смогут воспользоваться для оплаты проезда в общественном транспорте.

Об этом в интервью 44.ua рассказал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.

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«Официальная продажа (электронной карточки и билетов с QR-кодом) для населения начнется на следующей неделе», – рассказал Дмитрий Давтян и добавил, что пассажиры смогут их купить и сразу пользоваться для оплаты за проезд.

По его словам, систему единого электронного билета запускают в работу, а ее тестово-эксплуатационный период продлится до 30 октября 2019 года. За это время эксперты должны выявить и устранить недостатки. Также завершится полная установка и прошивка валидаторов, а все кондукторы смогут пройти обучение.

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Теги: #Киев#КГГА#электронный билет