Кличко: За последние годы Киев закупил 45 современных трамваев, 103 троллейбусов и 100 автобусов

Кличко также отметил, что в 2018-м были обновлены еще две станции скоростного трамвая - «ул. Генерала Потапова» и «Вацлава Гавела». В городе установлено более 70 новых современных остановок общественного транспорта.

В столице, на базе ДЕПО имени Шевченко, обустроили сервисный центр по обслуживанию трамваев PESA. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко журналистам, подводя итоги работы городской власти за 2018 год.

«Это практический шаг к созданию совместного предприятия, где будут собирать уже киевские трамваи, - подчеркнул мэр. - В целом, за последние несколько лет город закупил 45 современных трамваев, 103 новых троллейбусов и 100 новых автобусов», - отметил мэр.

Кличко также отметил, что в 2018-м были обновлены еще две станции скоростного трамвая - «ул. Генерала Потапова» и «Вацлава Гавела». В городе установлено более 70 новых современных остановок общественного транспорта.

Пока что, по словам мэра, тестируют работу электронного билета. Эта система заработает в столице в ближайшее время. Весь коммунальный транспорт города уже оборудован специальными устройствами – валидаторами для фиксирования оплаты за проезд.

«Киев – современный город. И мы внедряем новейшие технологии и в общественном транспорте тоже. Так уж работает система Apple Pay в подземке и киевском фуникулере. В метро карточками всех платежных систем и приложениями Apple и Google воспользовались более 100 тысяч пассажиров», - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что город фактически начало строительство метро на Виноградарь. «По итогам корректировки бюджета - 2018 нам удалось вернуть 1,1 млрд гривен на строительство станций. В следующем же году на это строительство будет направлено еще 2,5 млрд гривен», - заявил Кличко.