Кличко: За 2018-й год мы реконструировали и отремонтировали в Киеве 104 парка и сквера

В следующем году столичная власть продолжит работы по созданию новых и реконструкции старых зеленых зон.

За 4 года в столице реконструировали и отремонтировали 339 парков и скверов. Только за 2018-ый год обновили 104 парки и скверы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время отчета о работе городской власти в 2018-м году.

«Киев – это город парков, один из самых зеленых городов в мире! И одним из приоритетов нашей работы в этом году было восстановление зеленых зон. Ремонтные работы осуществили в 104 парках и скверах – больших и маленьких. В городе стало больше зеленых зон. Решением Киевсовета статус зеленых зон получили 86 земельных участков. Всего за 4 года мы реконструировали 339 парков и скверов», - заявил Кличко. В целом на обустройство парков и скверов в 2018-м году из бюджета города выделили почти 370 млн грн, передает пресс-служба Кличко.

По словам мэра, в частности, в этом году киевлянам были представлены такие обновленные зоны отдыха: вторая очередь столичного парка «Наталка», обновленный парк «Отрадный», парк «Сырецкий», первая очередь парков «Победа», «Владимирская горка», первая очередь парка «Муромец», зона отдыха на Русановской набережной, первая очередь нового парка на проспекте Шухевича, обновлены лестницы с Пейзажной аллеи на Подол. Также начали реконструкцию столичного зоопарка, первые результаты которой будут уже в следующем году.

В следующем году столичная власть продолжит работы по созданию новых и реконструкции старых зеленых зон. Так, планируют открыть третью очередь парка «Наталка», вторую очередь парка «Владимирская горка». Парк «Партизанской славы» будет новый фонтан, в «Сырецком парке планируют возвести концертную сцену, построить фонтан. В парке «Совки» будет новая велодорожка.

«Появятся в столице и новые знаковые туристические объекты. Мы уже начали строить мост, который соединит Владимирскую горку с Аркой дружбы народов. Планируем открыть его в конце весны. Он станет ключевой частью большого туристического маршрута по историческим местам центра столицы», - подчеркнул мэр. Он добавил, что в рамках обустройства этого маршрута будут также обновлены Пейзажная аллея, Аллея художников, исторические фонтаны столицы.

По словам Кличко, в 2019 году продолжится реконструкция и столичного зоопарка. Уже весной будут открыты после обновления три озера рядом с входом на территорию зоопарка и здание для зимовки птиц. В течение года – новый вход, приматов и один из крупнейших в столице аквариумов.