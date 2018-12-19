Кличко в отчете перед киевлянами: за 4 года мы открыли 7 обновленных школ и 22 детсада

В частности, только в 2018 году в столице появилась одна новая школа и 5 построенных и реконструированных детсадов

7 школ и 22 детсада построены или полностью реконструированы в столице за четыре последних года. Только в 2018 году образовательная инфраструктура города пополнилась одной новопостроенной школой и 5 построенными или реконструированными детсадами. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время отчета об итогах работы городской власти в 2018 году.

“Образование в приоритете для городских властей. На него в этом году мы направили более 15 млрд гривен – это почти треть бюджета города. Потому что понимаем, что инвестировать надо в наше будущее – детей, - сказал Кличко. – Всего же за 4 года мы построили или полностью реконструировали 7 школ и 22 детсада”, - добавил он.

В частности, только в 2018 году в столице появилась одна новая школа и 5 построенных и реконструированных детсадов.

“В целом, за эти годы мы сократили очередь в детские сады на 12,6 тысячи мест. Но очередь еще есть. Киев растет, развивается. И мы продолжим создавать инфраструктуру для детей”, - подчеркнул мэр столицы.

По его словам, на медицину расходы в этом году составили 9,7 млрд гривен. В частности, только на ремонт и оснащение учреждений медицинской сферы было потрачено 1,14 млрд гривен, на современное медицинское оборудование – 627 млн гривен.

“В 2018-м капитально отремонтировали отделение в 5 больницах и 2 родильных дома. Впервые за несколько десятилетий все родильные дома города обеспечены современным оборудованием”, - подчеркнул Кличко.

Также в 2018 году столица приобрела 24 автомобиля скорой помощи для Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на сумму 50 млн. грн. "Всего же за несколько последних лет город закупил 140 спецавто для оказания неотложной помощи. Отмечу, что срок прибытия скорой в Киеве за последние два года значительно сократился и составляет 10 минут. - По сравнению с часом ожидания еще 4 года назад! За скоростью прибытия кареты скорой Киев сегодня - на пятом месте среди крупных городов мира", - отметил мэр.

“Почти 9 миллиардов гривен в этом году направили на социальную защиту киевлян. Мы продолжаем расширять социальные программы для жителей столицы, которые нуждаются в поддержке. Так, общий объем финансирования городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» достиг почти 2 миллиардов гривен”, - добавил городской голова.

В частности, на помощь участникам боевых действий на востоке, а также их семьям в этом году направили свыше 227 миллионов гривен. Более 26 тысяч киевлян с 2014-го года защищали и защищают наше государство на востоке страны.

Также, по словам Кличко, город приобрел 7 автомобилей для детских домов семейного типа и 99 квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

“Мы продлили программу продажи социального хлеба в Киеве. Это стало возможным благодаря подписанию меморандума с частным акционерным обществом «Киевхлеб», с которым мы уже несколько лет сотрудничаем”, - подчеркнул Кличко. - Мы договорились, что компания сохранит единую скидку для всех покупателей - 25% на социальные сорта хлеба. А также во всех 150-ти киосках, где продают социальный хлеб, будут установлены терминалы для безналичного расчета. Делать покупки можно будет с помощью пластиковой карточки «Карточка киевлянина». После установки терминалов для идентификации категории льготника, скидка составит от 20 до 70% стоимости хлеба", - отметил Виталий Кличко.