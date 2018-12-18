Более 1,9 миллиона киевлян воспользовались электронной записью к врачу – КГГА

Для того чтобы медицинские работники смогли работать с сервисами медицинских информационных систем, более 3500 врачей и медицинских сестер прошли обучение компьютерной грамотности в 15 компьютерных классах и получили сертификаты о готовности работать с медицинской информационной системой.

Более 1,9 млн киевлян воспользовались сервисами медицинских информационных систем (МИС).

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует официальный сайт КГГА.

По его словам, медицинские информационные системы, такие как HELSI, Medstar, «Поликлиника без очередей», дают возможность пациенту записаться на прием к врачу на выбранное время и не тратить его в очередях.

«Пациент может записаться на прием через интернет с компьютера или смартфона или в регистратуре медицинского учреждения во время визита или позвонив. Кроме того, записать пациента на прием может врач. При этом около 60% пациентов записываются на прием через интернет. Собственный электронный кабинет пациента дает возможность записать себя или своего ребенка на прием к врачу на удобное время. А в ближайшее время каждый пациент сможет просмотреть записи, которые были внесены врачами в карту во время прошлых посещений», – отметил Николай Поворозник.

Например, на сайте helsi.me пациент может найти врача по адресу проживания, записаться на прием к семейному и узкопрофильному врачу на конкретное время, записать своего ребенка. Сейчас разработчики работают над тем, чтобы пациенты имели доступ к своих историй посещений, могли пересмотреть свои предыдущие диагнозы, планы лечения и диагностики.

«Все коммунальные медицинские учреждения объединены в единое информационное пространство. Девять районов Киева (кроме Днепровского) подключены к сервису HELSI. Это обеспечивает запись к врачам в 23 центрах первичной медико-санитарной помощи (235 амбулатории), а также в 11 консультационно-диагностических центрах и их филиалах и 4 детских клинических больницах. В системах зарегистрировано более 2000 врачей с отражением их графиков работы. Сейчас около 1000 врачей в Киеве ведут медицинскую карту пациентов в электронной форме», – отметил Николай Поворозник.

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Он отметил, что для того чтобы медицинские работники смогли работать с сервисами медицинских информационных систем, более 3500 врачей и медицинских сестер прошли обучение компьютерной грамотности в 15 компьютерных классах и получили сертификаты о готовности работать с медицинской информационной системой.

«Сервисы HELSI, Medstar дают медучреждениям возможность принимать непосредственное участие в медицинской реформе – подключить заведение и врачей, зафиксировать выбор пациентом своего семейного врача и передать всю информацию в центральный компонент eHealth», – подчеркнул Николай Поворозник.

Как подписать декларацию с врачом на примере МИС (медицинская информационная система) HELSI

1) Выберите врача для обслуживания и найдите его на сайте helsi.me;

2) Зарегистрируйтесь на сайте helsi.me с помощью номера телефона и заполните все необходимые поля в регистрационные форме. Авторизуйтесь в системе с помощью кода, который придет на мобильный телефон, войдите в Личный кабинет;

3) Чтобы сократить время на составление декларации, самостоятельно предзаполните персональные данные в Личном кабинете на сайте helsi.me. Тогда регистрация сделки займет всего 5 минут;

3) Возьмите с собой все необходимые документы для подписания декларации – паспорт, идентификационный код, а также мобильный телефон. Если нужно подписать декларацию для ребенка до 14 лет необходимо свидетельство о рождении ребенка;

4) Обратитесь в регистратуру медучреждения и сообщите о желании подписать декларацию;

5) Уполномоченный работник медучреждения (работник регистратуры, медсестра или врач) проверит правильность введенных пациентом данных в электронную систему. После чего подтвердит личность пациента с помощью скан-копии документов или СМС с кодом, который нужно сообщить работнику медучреждения;

6) Уполномоченный работник вместе с пациентом повторно проверит правильность данных, после чего распечатает из электронной системы два экземпляра декларации: один остается у врача, другой – у пациента;

7) Пациент подписывает оба экземпляра декларации;

8) Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и добавляет ее к системе «Электронное здоровье».