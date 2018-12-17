Более 53 тыс. киевлян обследовались за время действия проекта «Доктор в Вашем доме» – КГГА

В рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью «Врач в Вашем доме», которые размещены во всех районах города.

С начала действия проекта «Доктор в Вашем доме» совершены 53 044 обследований, а за прошедшую неделю – 1368 обследования. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«По результатам обследований 952 человека из 1368 имеют избыточный вес, у 684 обследованных выявлено повышенное артериальное давление, в 181 человека – высокий уровень сахара крови, а у 3729 человек – высокий уровень холестерина», – рассказал Николай Поворозник.

Он напомнил, что в рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью «Врач в Вашем доме», которые размещены во всех районах города. В частности, получить первичные консультации по поводу состояния здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела.

«В состав бригад входят врач и медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты. Они выезжают к социально незащищенным семьям или людям, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы получить помощь», – отметил Николай Поворозник.

По его словам, на прошлой неделю осуществлено 114 выездов мультидисциплинарных бригад.